«Выше стамбульских соглашений мы уже не прыгнем» – экс-генпрокурор Украины

Вадим Москаленко.  
26.05.2024 17:18
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина уже не сможет получить себе лучших условий прекращения войны, чем были записаны в Стамбульских соглашениях.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина уже не сможет получить себе лучших условий прекращения войны, чем были записаны в...

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«В 2022 году делегация Украины поехала в Стамбул, и под этим соглашением стоят их инициалы. И этим соглашением Путин сейчас размахивает, и он публично говорит, что это соглашение является основой дальнейших переговоров с Украиной, с условием новых территориальных завоеваний.

То есть, всё, что там было написано – запрет НАТО, внеблоковый статус, маленькая армия, никаких международных военных коопераций, армия более чем в десять раз уменьшится, и так далее. Всё это он считает уже достигнутой основой, только надо определиться с территориями, которые он ещё захватит. Зубы обломает», – вещал Луценко.

«И власть-то понимает, что будет именно так. Об этом говорит министр иностранных дел Пристайко, что если эти ребята там поставили свои подписи, это всегда будет нулевой базой всех переговоров с Россией. Выше этой базы мы уже не подпрыгнем», – резюмировал экс-прокурор.

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