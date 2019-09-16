16.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политические репрессии, Права человека, Преследования журналистов, Украина
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Вышинский приедет в Киев на суд по своему делу

Освобожденный недавно по обмену и выехавший в Москву руководитель “РИА Новости Украина” Кирилл Вышинский приедет в Киев на следующее судебное заседание 6 ноября, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил адвокат Вышинского Игорь Мокин.

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“Конечно (Вышинский – Ред.) будет, на следующем заседании обязательно”, – сказал Мокин.

Также он рассказал, что сегодня Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу Кирилла Вышинского на 6 ноября из-за того, что судья в отпуске.

Напомним, Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издания. Ему инкриминировали совершение государственной измены, квалифицированной по части 1 статьи 111 УК. Освобождение Вышинского из-под стражи состоялось в рамках подготовки к обмену “35 на 35”.

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