Выступая в Раде, Зеленский врал и подражал Порошенко

20.10.2020, Киев, Игорь Петров

В своем обращении к Верховной раде президент Украины Владимир Зеленский врал, пытался подражать своему предшественнику и рассказывал о несуществующих достижениях.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Обращение Зеленского к Раде – сплошное вранье, начиная с того, что в начале он заявил «я тут перед вами отчитаться хочу», но вместо отчета начал рассказывать, что, как он думает, будет сделано в следующем году и позже. Его заходы про «самую лучшую армию», «перевооружение», «крытых ребят» и прочее очень напоминают риторику Порошенко.

Его заявление по поводу народовластия – профанация чистой воды. В свое время он обещал, что закон о народовластии будет принят первым, но законопроекта так и нет. Все эти референдумы – опять таки, профанация. Чтобы инициировать референдум о чем-то нужно 3 миллиона подписей, это нереально, с учетом того, что за самих «слуг» проголосовало около 6 миллионов.

Зеленский рассказывал о таких достижениях в военной сфере как миллионы долларов, которые нам дали американцы и более миллиарда фунтов, которые обещают англичане. Если что-то из этих денег действительно дадут и действительно потратят на нужны ВМС, на строительство баз, то можно ожидать, что в основном их будут использовать под нужны НАТО.

В общем, я ожидал, что Зеленский выступит в таком духе, и он меня не разочаровал», – сказал политолог.