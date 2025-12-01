Вьюгин: Пора «чесать репу» – как обходить вторичные санкции Трампа на нашу нефть

Елена Острякова.  
01.12.2025 17:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 470
 
Санкции США не страшны России, если «Лукойлу» и «Роснефти» удастся создать другую логистику поставок.

Об этом профессор ВШЭ Олег Вюгин заявил в интервью Алексею Мамонтову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В принципе, будет развиваться теневой флот. Я не вижу других способов. Спрос на нефть есть в мире. Тем более – на российскую нефть с большим дисконтом», – сказал Вьюгин.

При этом он допустил введение вторичных санкций на российскую нефть.

«Значит, надо чесать репу и делать так, чтоб они в тебя не попали. Это значит подставные компании, флаги каких-нибудь «Гватемальских островов». За ними будут гоняться, если будет желание у американцев и европейцев. Но если они вычислят танкеры, надо их быстро переоформить. Пусть снова вычисляют. И дырочка все время будет. Я так понимаю, что ни Китай, ни Индия полностью не откажутся от российской нефти», – сказал Вьюгин.

По его данным, экспорт российской нефти сократился с 11 до 9 млн баррелей в 2025 году. Нефтегазовые доходы упали на 4%.

