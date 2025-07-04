«Взять Сумы будет сложно, но можно» – полковник спецназа объяснил как

Взять штурмом сумскую агломерацию будет сложно, поэтому город придётся окружать и принуждать к сдаче.

Об этом на канале «Красная линия» заявил полковник российского спецназа в отставке Анатолий Матвийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень многие задают вопрос – будем ли брать Сумы? Вы знаете, Сумы – это район такой, достаточно урбанизированный. И я себе не представляю, как в современных условиях можно его штурмовать и брать.

Я полагаю, там надо создавать такие условия, чтобы и администрация города, и жители города пришли к выводу, что необходимо сдаться и перейти на нашу сторону.

Тем более, Сумы, это же русский город, если по истории проследить. Я полагаю, что эта задача будет выполнена. В каком виде – поживем, увидим, но всё равно она будет выполнена», – сказал Матвийчук.