«Я царь или не царь». Зеленский встал на опасный путь

04.11.2020, Киев, Ольга Козаченко

За угрозами президента Украины Владимира Зеленского распустить парламент, если тот не проголосует за отставку Конституционного суда, стоит намерение сделать депутатов более покладистыми.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Московскому комсомольцу» заявил с руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко:

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«Зеленский озвучивает угрозы роспуска Рады, чтобы парламентарии были более сговорчивыми. В парламенте существует достаточно много депутатов, которые понимают, что они больше никогда туда не попадут. В 2019 году они вытянули счастливый лотерейный билет, и теперь многие будут думать о том, как голосовать в дальнейшем», – сказал политолог.

По его словам, текущая ситуация на Украине напоминает события 1993 года в РФ, когда президент Ельцин пошел на противостояние с парламентом и расстрелял Белый дом.

«Тогда он также вышел из конституционного поля и продемонстрировал, что к нему необходимо прислушиваться, его нужно уважать и таким образом укрепил свои позиции. Что касается Зеленского, то решение Конституционного суда, скорее было поводом, а не причиной этого противостояния. Думаю, в дальнейшем Зеленский будет идти на конфронтацию с другими институтами власти для того, чтобы укрепить свое положение, а в идеале принять новую Конституцию.

По большому счету, мы находимся в самом начале больших политических событий в Украине. Зеленский понимает, что он должен показать, кто хозяин в стране, и действует по принципу: «Я царь или не царь», – резюмировал Бондаренко.