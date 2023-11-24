«Я им не верю» – бандеровец требует отправить власовцев на убой

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Перешедшие на стороны бандеровцев беглые российские предатели должны всем скопом отправиться в атаку на границы РФ – и помереть на потеху неонацистам.

Об этом в эфире интернет-канала «Сейчас» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, в прошлом участник карательной операции против республик Донбасса Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть тот хвалёный печально известный будановский РДК, легион «Свобода России». Ну так пусть воюют там, что они здесь делают? Вы что, верите, что они будут умирать за нашу независимость? То есть, за свою независимость в России они умирать не хотят, но будут умирать здесь. Вы верите в их искренность? Я – нет», – сказал Лапин.

Он подчеркнул, что для бандеровцев было бы гораздо выгодней, если бы предатели погибли, но устроили смуту на границе РФ.

«Почему они не воюют на территории России, хотя имеют на это право? У нас тут руки должны быть развязаны. Так какого беса они тут сидят? Ещё у нас есть полк Калиновского», – добавил экс-депутат.