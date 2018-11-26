«Я не подстилка! Это вы подстилка Путина!» – припадок вице-Парубия

27.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Во время заседания Верховной Рады вице-спикер Ирина Геращенко закатила истерику после того, как тимошенковец Сергей Власенко назвал её «подстилкой», критикуя за выгораживание идеи Петра Порошенко о введении военного положения и переносе даты выборов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выборы на Украине будет делать украинский народ, а не Москва. И только они будут это делать. Нам тут только что люди, которые на киностудии Довженко снимали ролик о том, как они сепаров мочат, рассказывали о том, какой им не такой Порошенко. Путина в своих выступлениях они не вспомнили.

Нам тут другие люди говорили, что мы не проголосовали в 2014 году о введении военного положения. Стенограмма СНБО свидетельствует о том, что тогда только Турчинов за это проголосовал.

Обратите внимание, как они сейчас перебивают заместителя главы ВРУ, когда правда колет глаза, когда я вспоминаю правду о том, как эти политики сейчас повторяют тут столетнюю историю, когда через ссоры и скандалы…», – пустилась Геращенко в рассуждения о параллелях с годами Гражданской войны, когда украинские самостийники потерпели крах из-за междоусобных дрязг.

Внезапно вице-спикер прервала выступление.

«Он только что обозвал меня нецензурным словом, вот этот вот подонок с первого ряда, потому что я говорю правду о том, что сейчас они хотят потерять государство!» – закричала она, указывая на тимошенковца.

«Мы им этого не дадим. Я не подстилка, вы – подстилка! Подстилка Путина! Я прошу сейчас мужчин в этом зале сказать ему, что я говорю правду. А мы сейчас проголосуем не просто за военное положение, а за то, что выборы на Украине пройдут 31 марта, и проводить их будет украинское общество и украинский народ, и выберут они не только президента, но и верховного главнокомандующего страны», – истерила Геращенко.

Ее перебил глава ВРУ Андрей Парубий, который заметил, что ещё с 2014 года он тоже был сторонником военного положения.

Затем Ирина Геращенко продолжила свою истерику – обвиняя Власенко в ругани и сравнивая это с обидой тимошенковцев на появившиеся в Киеве билборды, где главу «Батькивщины» назвали «бабусей».

«Бабуся» говорить нельзя, а «подстилка» на первого заместителя главы ВРУ – можно! Я требую, чтобы Власенко вышел из зала!» – орала вице-спикер.

После этого глава ВРУ дал слово её обидчику депутату Рады от «Батькивщины» Сергею Власенко.

«Я согласен с тем, что форма высказывания была недопустимой, за что я и приношу свои извинения первому вице-спикеру, – заявил он и внезапно замолчал. – Коллеги, у меня есть еще 29 секунд, я хочу постоять возле трибуны, я же имею на это право», – иронично заявил он.

После этого Парубий поинтересовался у обиженной Геращенко, приняла ли она извинения Власенко.

«Я – мудрая женщина, и принимаю эти извинения. Желаю, чтобы у вас, Сергей, всё хорошо складывалось с женщинами, – заявила она дрожащим голосом. – Если вы будете себя иначе вести, всё так и будет», – закончила она.

В этот самый момент тимошенковец, нанёсший вице-спикеру Рады смертельную обиду, подошёл к ней и начал её утешительно обнимать.

«Коллеги, и в дальнейшем, у нас зашкаливают эмоции. Я вас очень прошу, какими бы они ни были, не допускайте таких вещей», – примирительно заявил Парубий, поставив точку в конфликте.