«Я не в курсе»: Блинкен ничего не знает о работе ленд-лиза для Украины

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Основная помощь Украине идет по линии Минобороны США и от стран-партнеров.

Об этом на заседании подкомитета Сената по ассигнованиям заявил госсекретарь Энтони Блинкен, отвечая на вопрос о ленд-лизе для Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не в курсе того, что на сегодняшний день эти конкретные полномочия были сочтены необходимыми. Мы, как вы знаете, благодаря невероятной поддержке Конгресса на двухпартийной основе, и по сути, невероятной поддержке американского народа, оказали Украине очень значительную помощь в обеспечении безопасности. Мало того, мы объединили усилия других стран, чтобы они поступили точно так же», – сказал глава Госдепа.

«В настоящее время у нас насчитывается более 50 стран-партнеров. Помощь в обеспечении безопасности, которую мы оказывали в основном за счет списания средств с существующих счетов Министерства обороны, отвечала потребностям украинцев, а также работе, которую выполняют наши партнеры. Кроме того, существуют прямые продажи и другие вещи. Но основное внимание уделяется списанию средств со счетов Министерства обороны», – заявил Блинкен.

Напомним, в прошлом году Конгресс США принял закон, по которому украинское правительство должно снабжаться аналогично действовавшему в годы Второй мировой войны ленд-лизу. При этом, бывший представитель НАТО в России Гарри Табах заявил, что этот закон остался лишь красивыми словами.