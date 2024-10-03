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Русским нельзя дать победить на Украине, иначе они будут вечно унижать европейцев.

Об этом на Варшавской конференции по безопасности заявил глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проведём мысленный эксперимент. Каждый из нас встречался с русскими, особенно во время отпуска. Давайте начнём с Италии, с пиццерии. Вам действительно нравится сидеть с русскими, с их культурой, с их поведением, с людьми, которые верят, что Россия воюет с Западом, а не с Украиной?.. Вам действительно хочется сидеть в одной пиццерии с людьми, которые верят, что они победили в войне с Западом? Они заказывают ещё одну порцию, подзывают официанта-итальянца, смотрят на соседей без уважения и искренне верят, что они победили в войне с Западом. Вы действительно хотите такое будущее для Европы? Если мы хотим это предотвратить, если мы хотим, чтобы они не верили, что победили, если хотим убедиться, что они не выберут другую цель, потому что поняли, что предыдущее на Украине было неправильно. Мы должны сделать так, чтобы Украина победила. И, возможно, у России будет будущее. Демократическое, стабильное, приверженное глобальной безопасности в качестве постоянного члена Совбеза ООН», – вещал Севера.

На заявление отреагировал советник по стратегическим вопросам президента Франции Ксавье Шатель.

«У нас нет посттравматического синдрома из-за пиццы, но всё же… Я не думаю, что мы придаём этому большое значение», – поддел собеседника француз.

Севера страшно разозлился на подданного Макрона.

«Ксавье упомянул, что у них нет посттравматического синдрома из-за пиццы. Я должен обратиться к этимологии. Знаете ли вы, от каких слов происходит слово «бистро»? Кто-то кричал на вашу официантку: «Быстро, быстро!» Я не уверен, что у вас нет этого посттравматического синдрома», – зло припомнил поляк.

К слову, по сведениям историков, казаки в Париже кричали французским официантам «быстро!» не в смысле «эй, пошевеливайся!», а таким образом хотели показать, что у них очень мало времени и они торопятся.

Французы адекватно поняли и смекнули, в свою очередь, что надо создавать новую нишу общепита для спешащих, и после ухода русских войск повсюду организовали кафе быстрого обслуживания «бистро».

А поляк-русофоб привычно вывернул в своей манере, будто русские кричали «быстро» лишь ради того, чтобы поглумиться над местными.