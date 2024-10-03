«Я тебе дам посттравматический синдром!» – на форуме в Варшаве разругались на почве русофобии

Константин Серпилин.  
03.10.2024 23:20
  (Мск) , Варшава
Просмотров: 156
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Конфликт, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Франция


Русским нельзя дать победить на Украине, иначе они будут вечно унижать европейцев.

Об этом на Варшавской конференции по безопасности заявил глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русским нельзя дать победить на Украине, иначе они будут вечно унижать европейцев. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Проведём мысленный эксперимент. Каждый из нас встречался с русскими, особенно во время отпуска. Давайте начнём с Италии, с пиццерии. Вам действительно нравится сидеть с русскими, с их культурой, с их поведением, с людьми, которые верят, что Россия воюет с Западом, а не с Украиной?..

Вам действительно хочется сидеть в одной пиццерии с людьми, которые верят, что они победили в войне с Западом? Они заказывают ещё одну порцию, подзывают официанта-итальянца, смотрят на соседей без уважения и искренне верят, что они победили в войне с Западом.

Вы действительно хотите такое будущее для Европы? Если мы хотим это предотвратить, если мы хотим, чтобы они не верили, что победили, если хотим убедиться, что они не выберут другую цель, потому что поняли, что предыдущее на Украине было неправильно. Мы должны сделать так, чтобы Украина победила. И, возможно, у России будет будущее. Демократическое, стабильное, приверженное глобальной безопасности в качестве постоянного члена Совбеза ООН», – вещал Севера.

На заявление отреагировал советник по стратегическим вопросам президента Франции Ксавье Шатель.

«У нас нет посттравматического синдрома из-за пиццы, но всё же… Я не думаю, что мы придаём этому большое значение», – поддел собеседника француз.

Севера страшно разозлился на подданного Макрона.

«Ксавье упомянул, что у них нет посттравматического синдрома из-за пиццы. Я должен обратиться к этимологии. Знаете ли вы, от каких слов происходит слово «бистро»? Кто-то кричал на вашу официантку: «Быстро, быстро!» Я не уверен, что у вас нет этого посттравматического синдрома», – зло припомнил поляк.

К слову, по сведениям историков, казаки в Париже кричали французским официантам «быстро!» не в смысле «эй, пошевеливайся!», а таким образом хотели показать, что у них очень мало времени и они торопятся.

Французы адекватно поняли и смекнули, в свою очередь, что надо создавать новую нишу общепита для спешащих, и после ухода русских войск повсюду организовали кафе быстрого обслуживания «бистро».

А поляк-русофоб привычно вывернул в своей манере, будто русские кричали «быстро» лишь ради того, чтобы поглумиться над местными.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть