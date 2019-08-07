«Я восхищаюсь российской милицией» – телезритель на одесском ТВ

07.08.2019, Одесса, Владимир Гладков

В эфир одесского «7 канала» дозвонился телезритель и выразил восхищение работой российских правоохранителей в ходе уличных беспорядков в Москве.

Звонок поступил в самый разгар обсуждения перспектив протестного движения в России на фоне последних событий в российской столице, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К большому сожалению, Россия достаточно далеко от революционной ситуации. Россия как совокупность разных групп общества, совокупность с одной стороны модерновых мегаполисов, а с другой – глухой провинции, всё это вместе, оно далёко от революционной ситуации», – констатировал эксперт программы международной и внутренней политики «Украинского института будущего» Игорь Тишкевич.

«С другой стороны, будут ли последствия? В краткосрочной перспективе – нет, но в долгосрочной – обратите внимание на возраст и схожесть тех, кто протестует: в большинстве это люди до 35, это люди, которые сделали себя сами, это люди, которые не связаны с ресурсной составляющей российской экономики», – рассуждал эксперт.

«Это могут быть глобальные последствия в виде зарождения чего-то похожего на новую российскую оппозицию или на новые российские определённые политические группы, которые могут перерасти в политические партии. Но, поскольку они по состоянию на сегодня неструктурированные, у них нет экономической основы и организационного ядра, они выступают «против», а не «за», потому, извините, в тактической перспективе года-двух последствий не будет никаких», – резюмировал Тишкевич.

Далее в студию дозвонился телезритель, который представился Юрием Николаевичем.

«Я хотел бы сказать несколько слов о событиях в Москве. С одной стороны, вы понимаете, мы граждане суверенного государства, и то, что происходит в Москве – это вмешательство во внутренние дела. Когда американский Госдеп начал там делать свои заключения, они получили на это хорошую ноту.

Мы внимательно смотрели, тот кто хочет разбираться, смотрит не только каналы, которые обличают, но и каналы, которые показывают другую сторону», – заявил одессит.

«Вы посмотрите, МВД России обратилось к журналистам с просьбой предоставить материалы, которые они снимали во время этих событий, ни одна студия не отказала. Очень по-человечески отнеслось МВД, они не называли каналы, которые предоставили эти снимки, они не назвали ни одной фамилии журналиста. По этим снимкам были установлены зачинщики. Если там двоим грозит просто хулиганство, то третий, который открыто в интернете требовал написать ему фамилии участников (полицейских – ред.), и «их детей можете хоронить», этот, наверное, получит восемь лет, и это справедливо.

Дай Бог, чтобы наша милиция, когда избивают наших, украинских журналистов, когда стреляют из гранатомётов, хотя бы палец о палец ударила. Я восхищаюсь российской милицией, нам до неё ещё очень и очень далеко», – добавил телезритель.