Я всегда говорил, что Украине нужен натовский сапог – Климкин

21.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина должна любыми способами добиваться статуса восточного фланга НАТО, чтобы поскорее перейти от совместных учений с натовскими странами до непосредственного расположения на украинской территории иностранных военных баз.

Об этом в интервью пропагандисту украинского агентства УНИАН Роману Цымбалюку заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот забавный вопрос о Будапештском меморандуме, я не буду вспоминать, как он сформулирован, я перестал комментировать эти вещи, но, тем не менее, [это имело бы смысл], если бы это воспринималось через призму, что к нам зайдут Штаты, Британия и другие, в некотором другом качестве, и будут делать элементы инфраструктуры, военные базы и много чего другого», – сказал Климкин.

«Я правильно понял, что когда вы говорили об инфраструктуре НАТО, то вы зовёте на Украину натовский сапог?» – спросил Цымбалюк.

«Конечно, я всегда об этом говорил. – ответил экс-глава МИД. – Я всегда говорил, что Украина должна стать настоящим восточным флангом НАТО. Это не значит, что у нас будут с самого начала, условно завтра или послезавтра, классические НАТОвские базы».

«Появится инфраструктура – это может быть информация, это могут быть аэродромы для перелетов, это может быть очень много вещей. Это могут быть точки для совместных учений – то есть, простор, на самом деле, для маневра очень большой и никто не говорит, что условно в Мариуполе будет завтра военная база», – добавил Климкин.