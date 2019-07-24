24.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Пропаганда, Украина
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«Я взял в плен 55 псковских десантников» – украинский комбат

Спустя пять лет после наиболее горячих событий войны на Донбассе боевик т.н. АТО, экс-командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук стал рассказывать, что его лично якобы бомбила российская авиация.

Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российская авиация меня бомбила вместе с ними [ополчением Донбасса]. Они же вместе с российской авиацией меня лично, я вам говорю лично, лично меня бомбили. Это вам не рассказывает кто-то, кто в Киеве на диване сидел. Я лично 13 августа в плен взял 55 псковских десантника. Два старших офицера среди них. Лично сдал. И авиация была, которая бомбила. 27.07 авиация работала по месту Лутугино. 3 сентября авиация работала в районе города Счастье. Шли штурмовики под прикрытием самолета А-50 авиационного прикрытия, радиоэлектронной борьбы», – утверждает Мельничук.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», экс-комбат сокрушался, что в Крыму не потекли реки крови.

Напомним, что батальон «Айдар» украинской генпрокуратурой был объявлен преступной группировкой.

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