Яценюк расширяет свой бизнес в Ялте

22.02.2019, Ялта, Максим Карпенко

Кинотеатр Imax в центре Ялты на площади Советской, который связывают с именем экс-премьер-министр Украины Арсения Яценюка, оказался в центре конфликта из-за попытки расширить свою территорию и построить новые зрительные залы.

Руководство кинотеатра ссылается, что разрешение за застройку участков удалось получить еще во времена Украины.

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Однако власти Ялты подали заявление в суд и намерены вернуть землю в коммунальную собственность.

«Будет написано соответствующее заявление в прокуратуру, потому что забор, который установлен, – на землях «Зеленхоза», – сказал в интервью телеканалу «Крым 24» глава администрации города Алексей Челпанов.

Директор фирмы-застройщика Андрей Мелихов в свою очередь уверяет, что с документами все в порядке: «Строим мы на своей земле, на частной, на частные же деньги. То, что льется в интернете от Администрации, просто от людей, что там какая-то аренда, зеленые насаждения мы губим – ни одно зеленое насаждение затронуто не будет».

Напомним, в 2014-м году жители Ялты вышли на митинг к памятнику Ленина, где потребовали отобрать у Арсения Яценюка его кинотеатр.