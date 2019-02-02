Яценюк сменил позу перед Россией

02.02.2019, Киев, Владимир Гладков

За последние пять лет Украина добилась поддержки Запада и создала единый мировой «антипутинский фронт».

Об этом экс-премьер Арсений Яценюк заявил на съезде своей партии «Народный фронт», чьи представители до сих пор сохраняют значительное присутствие в высшем руководстве Украины.

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«Нашими усилиями был сформирован антипутинский фронт… Мы получили беспрецедентную поддержку всего свободного мира. Нас поддержал даже Папа Римский. Мы ввели санкции против России…

Мы впервые за историю украинского государства перестали стоять на коленях перед Россией, чтобы получить газовый контракт. Отныне больше не покупаем газ у российского «Газпрома», – заявил Яценюк, подчеркнув, что все это – общие достижения с президентом Петром Порошенко.

Напомним, что после победы Евромайдана Украина закупает газ по так называемой реверсной схеме – якобы, отказавшись от приобретения топлива у России, Киев с наценкой покупает его у европейских компаний-посредников. Прибыль, в том числе, имеют приближенные к схемам чиновники.

«Я хочу развеять миф о том, что Украина якобы не покупает российский газ, а реверсом получает его из Словакии, Венгрии, Лихтенштейна или ещё откуда-то. Никакого реверса не существует. Этот газ отбирается на территории Украины из этой транзитной трубы.

То есть, он не заходит на территорию Евросоюза. Реверсом работают только бумаги и ноги. У этих бумаг есть ноги, которые бегают от Лихтенштейна в Украину и обратно. Я думаю, они электронной почтой обмениваются документами, и на том весь реверс заканчивается», – пояснял экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.

«Всех, кто находится у власти, это устраивает: пока есть «Нафтогаз», пока есть кормушка – можно воровать, а дальше будет видно», – говорит экономист Александр Охрименко.