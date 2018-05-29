29.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Яценюк требует объяснений от Европы за «зраду» с Путиным

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк закатил истерику и обвинил Европу в «зраде» после недавних визитов европейских политиков в Российскую Федерацию.

Так, в своем блоге он обвинил в «коммерциализации европейских ценностей» руководство Германии, согласившееся на строительство газопровода «Северный поток-2».

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«Нам трудно связать ценности Объединенной Европы с намерением немецких коллег реализовать с путинской Россией проект «Северный поток-2».

Этот замысел никогда не имел коммерческого характера. На самом деле он является проектом геополитической коррупции со стороны России, который способен нанести непоправимый ущерб стратегическим интересам всей Европы», – написал Яценюк.

Досталось и президенту Франции Эммануэлю Макрону, посетившему недавно Питерский экономический форум: «Не менее просто нам понять доброжелательную манеру и поощряющие жесты, которые позавчера демонстрировал в Санкт-Петербурге Президент Франции Эммануэль Макрона… Кроме ясности относительно «Северного потока-2», мы бы хотели услышать от наших партнеров, каким образом воспринимать многомиллиардную инвестиции французской компании Total в российскую экономику?

Нам также хотелось бы понять, что имел в виду Президент Макрон, когда сказал, что «признает роль, которую выстроила Россия для себя в ближайшем окружении и в некоторых других регионах мира».

Обидевшийся Яценюк резюмировал, что ведущие европейские страны отказались от своих ценностей, и единственный, кто их теперь защищает – это Украина: «Я не сомневаюсь, что правда – на стороне Украины.

Для нашего народа Объединенная Европа – это не проект бизнеса и коммерческих интересов. Для нас Объединенная Европа – это ценности и принципы, которые хотим достичь. Хочу верить, что наши партнеры понимают мое мнение. Коммерческий торг с Путиным – это не только драматический просчет, это унижает Европу. Это – подрыв основ европейской безопасности. Именно эту безопасность сегодня защищает Украина».

Напомним, что во время премьерства Яценюк «прославился» проектом «Стена» («Европейский вал») на границе с Россией, на который были потрачены миллиарды из бюджета. В результате вместо обещанных непреодолимых укреплений на границе появился лишь шаткий забор из сетки.