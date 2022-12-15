«Янукович лишил Украину возможности разбомбить Кремль» – пресс-офицер ВСУ

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Во время президентства Виктора Януковича в 2011 году Украина отказалась от советской баллистической ракеты «Скад», которая с легкостью бы смогла добить до центра принятия решений в России.

Об этом в эфире телеканала «ATR» заявил пресс-офицер 112-й бригады территориальной обороны ВСУ Андрей Ковалев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Великобритания, США подписывали «Будапештский меморандум», они являются для Украины гарантами безопасности. Так же, как и Российская Федерация. Они подписывали документ о том, чтобы Украина отказалась от ядерного оружия, обменяла ядерное оружие на гарантии безопасности. Россия нарушила эти гарантии безопасности. Теперь для США, Великобритании, которые являются сторонами-подписантами «Будапештского меморандума» – это прямое обязательство поддерживать Украину. Потому что теперь есть риски для украинской безопасности. Они сейчас обязаны давать нам вооружение», – считает Ковалев.

Он добавил, что Киев передал свои бомбардировщики России, которыми сейчас бомбят Украину с территории Белоруссии и России.

«Во времена Януковича и США, и РФ заставляли Украину отказаться от очень многих образцов ракетного вооружения, а именно такие ракеты, которые называются «Скад». Украина от них отказалась. Во времена Януковича эти ракеты были переданы Российской Федерации. Украину разоружали, огромную часть своего собственного вооружения. Например, стратегические бомбардировщики, которыми сейчас бомбят Украину с воздушного пространства Белоруссии и России, эти бомбардировщики были переданы Украиной России, фактически подарены. В 2011 году, 11 лет назад, Украина отказалась от ракет «Скад», которыми сейчас могла бы эффективно доставать до центров принятия решения страны-террориста Российской Федерации», – пожаловался ВСУушник.