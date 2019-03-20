Янукович оказался душителем Крыма

20.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Беглый президент Украины Виктор Янукович, которого ошибочно называют «пророссийским», оказывал гораздо большее давление на русских в Крыму, чем его предшественники.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда нам, кстати, рассказывают о пророссийском президенте Януковиче, я вам расскажу сейчас про Крым, что Янукович и его Партия регионов сделали в Крыму. Попав туда и поставив туда Василия Джарты, покойного, они закатали всю крымскую элиту в асфальт. Они отобрали такое количество бизнеса у местных и такое количество людей распихали там по щелям, что их внутри ненавидели. Поэтому, когда говорят «Янукович – пророссийский президент», именно при нём гонения на русские организации достигли пика», – рассказал Михеев.