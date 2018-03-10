10.03.2018, Киев, Максим Карпенко
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Галичина, Донбасс, ЕС, Закарпатье, Политика, Украина

Ярош: Украина не выдержит открытие фронта против Венгрии и Польши


Украина не выдержит одновременный конфликт в Донбассе и на западной границе, где возникли противоречия с Польшей и Венгрией. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил экс-глава запрещенного в России «Правого сектора», лидер Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, если Украина будет вести войну на два фронта, то она потеряет государственность.

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«Мы не раз уже горели, и наша государственность разрушалась от того, что мы воевали на несколько фронтов. Сейчас очень важно не начать активную фазу борьбы с Польшей, Венгрией, кем угодно на Западе, потому что любое государство проигрывает, когда воюет на два фронта. Давайте, все-таки, разберемся с Россией, как с империей, а потом будем уже пробовать налаживать устойчивые дружественные отношения, нейтрализовывать угрозы с Запада», – заявил Ярош.

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