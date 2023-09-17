Явлинский считает, что россияне должны умолять его баллотироваться в президенты

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский считает, что россияне сами должны организовать сбор подписей за то, чтобы он выдвинул свою кандидатуру в президенты на выборах 2024 года.

Об этом он заявил в интервью антироссийскому ютуб-каналу «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Впервые нужно выборы строить, чтобы люди хотели, чтобы ты участвовал. Не чтоб ты пришел «вот я вам», а чтоб они захотели. Вот до чего дело-то дошло. Ну, вы поняли, что вам теперь таким способом, в том числе нужно бороться за свое будущее? Так вот, давайте 10 млн подписей, что вы хотите, чтобы Сидоров, Иванов, Петров, Явлинский участвовал от имени вас в президентских выборах. Будет 10 млн подписей, ну, 5, ну, 2… Кто-то должен сказать: я буду собирать подписи. Не я это должен делать, не «Яблоко» должно само за себя собирать подписи», – сказал Явлинский.

Он с гордостью вспомнил, как на выборах 2000 года обещал, что первый его визит будет в Киев, где он будет говорить на украинском языке. Сейчас Явлинский обещает прекратить огонь.