YouTube продолжает цензурировать ресурсы республик Донбасса

Американский видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт «Первого республиканского телеканала» ДНР. Ранее с площадки также были удалены ряд информационных ресурсов республик Донбасса. В основном цензуре подвергались каналы республиканских министерств и силовых ведомств.

Ситуацию прокомментировал «ПолитНавигатору» директор телеканала Сергей Пеляницин.

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«Мы не первые в республике, кого заблокировали, мы первые из республиканских телеканалов. Идёт информационная война, идёт обострение, и понятно, что «та сторона» в первую очередь блокирует наиболее эффективные ресурсы.

Отношение двоякое. С одной стороны, наши постоянные телезрители, посетители аккаунта на YouTube, сейчас будут лишены возможности знакомиться с нашими материалами. С другой стороны – это признание наших заслуг.

Для нас это не было особой неожиданностью, мы готовились к переходу на Rutube, но это не единственный ресурс, на котором мы будем присутствовать», – заявил Пеляницин.