26.05.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Юго-Восток Украины просыпается

Прозападный режим в Киеве беспокоят антиправительственные и «реваншистские» настроения на востоке и юге страны.

Об этом в студии телеканала «112-Украина» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«…Позиции и активность Вилкула и Колесникова – это днепропетровские люди, вернее, в этом городе они проявляют свою региональную активность. Сейчас она усилилась на фоне 9 мая и прочего. И кстати, власть это тревожит – то, что медийно, информационно «Оппозиционный блок» не очень поддерживает нынешнюю власть. Потому они 8 и 9 мая проявили информационную активность. А национально-радикальные группы, действительно, немного притихли. Потому власти отмечают сейчас весь этот тренд на то, что медийная оппозиционная активность усилилась в последнее время», – заявил Карасёв.

«Особенно беспокоит то, что на востоке и на юге Украины, скажем так, достаточно антивластные настроения и даже настроения реванша. Я бы так сказал, не преувеличивая и не идеологизируя тему реванша, но его наступление беспокоит многих. Не только президентскую команду, но и многих политиков прозападной направленности», – объяснил эксперт.