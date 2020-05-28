Югославский рок-идол идет в политику – достали мигранты

28.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Экс-фронтмен мегапопулярной югославской рок-группы «Bijelo dugme» бошняк Ален Исламович, последние годы живший в хорватском Загребе. После того, как его барабанщика на малой родине избили мигранты, решил пойти в политику.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ален Исламович решил вернуться в БиГ, в свой родной Бихач, потому что, по его словам, певец больше не желает «быть молчаливым наблюдателем того, как быстро погружается город в нищету и хаос». На местных выборах он намерен составить независимый внепартийный блок с экс-мэром города, министром экономики Уна-Санского кантона Эмджадом Галиашевичем.

«Нам нужны решительные и хорошо организованные молодые люди и предприниматели, которые не стесняются указывать пальцем на то, что нехорошо, но также и готовы приложить все усилия, чтобы изменить то, что плохо, я соберу таких людей вокруг себя, – заявил Исламович. – У меня есть право любить свой город, я имею право говорить о своем городе, я имею право говорить о том, что хорошо, а что нет, имею право сказать «Мой город», я имею право быть таким и называть это имя – Бихач. Если кто-то хочет критиковать и осуждать меня за то, что я люблю свой город, пусть судит».

При этом Исламович оговорился, что уход в политику не означает в его случае прекращения творческой деятельности.

«Я свидетель реакции недовольства и страха, которые живут между моими земляками, но которые хотят, чтобы им помогли высказаться – объяснил свое появление на новом поприще певец. – При этом нынешний градоначальник вот уже четыре года держится за свое кресло, отдав жителей Бихача на милость или немилость иностранцев».

В минувшем году мигранты избили барабанщика Исламовича, после чего тот решился на «патриотический бунт». Следует отметить, что Уна-Санский кантон Федерации (мусульмано-хорватской) БиГ является одной из наиболее страдающей от нашествия мигрантов территорией страны. И одной из самых бедных и малонаселенных.

Расположенный в основном на территории исторической Цазинской краины при Югославии, этот район был процветающим регионом, благодаря предприимчивому руководителю предприятия-гиганта «Агрокомерц» Фикрету Абдичу.

Однако в 90-е годы бошняк Абдич, выступавший за сохранение Югославии, вступил в острый конфликт с лидером мусульмано-бошнякских сепаратистов Алией Изетбеговичем. На части Цазинской краины ему удалось организовать поначалу автономную область, а затем и республику Западная Босния, союзную Республике Сербской, с центром в городе Велика Кладуша.

При этом другая часть Цазинской краины, вместе с Бихачем, сохранила верность руководству сараевских исламистов, захваченная войсками под руководством военного преступника Атифа Дудаковича. В 1995 году бошнякские войска военным путем завоевали Западную Боснию, подвергнув сторонников Абдича жестким репрессиям.

Отобрав активы Абдича, который впоследствии был осужден и отсидел десять лет, они даже и не пытались вернуть краю былое экономическое процветание. На сегодняшний день положение Велика Кладуши более удручающее, чем Бихача, в запустевших помещениях «Агрокомерца» руководство БиГ расселяет мигрантов.

Ален Исламович был вторым в истории вокалистом мегапопулярной в Югославии рок-группы «Bijelo dugme», где гитаристом и основным композитором был популярный сербский композитор с мировым именем Горан Брегович.

В единой Югославии они были суперзвездами: Горан Брегович и Ален Исламович

Коллектив с интернациональным составом предсказуемо перестал существовать к моменту распада страны. После прекращения существования группы Ален Исламович занялся сольной карьерой в эстрадном ключе, переехав жить в Загреб.

Тем не менее, когда «Bijelo dugme» собирается для ретро-концертов, ее выступления проходят с огромными аншлагами во всех пост-югославских странах.