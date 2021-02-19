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19.02.2021, Москва, Максим Никифоров
 
Дзен, Политика, Россия, Финансы
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Юристы Пригожина объяснили, почему Соболь заключила брачный контракт со своим мужем


В четверг, 18 февраля, московский суд назначил бизнесмена Евгения Пригожина истцом по делу о расторжении брачного договора между юристом ФБК (признан иноагентом) Любовью Соболь и ее мужем Сергеем Моховым.

Ответчики в суд не пришли. Юристы «Конкорда» отметили, что поведение супругов было ожидаемо, так как им, очевидно, нечем парировать обвинения истца. Следующее слушание состоится 6 апреля, однако, по мнению юристов компании, появление Соболь и Мохова также маловероятно.

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Напомним, что в 2019 году суд распорядился взыскать с Алексея Навального и Любови Соболь почти по 30 млн рублей. После оглашения вердикта Соболь заключила с мужем брачный договор – вероятно, чтобы не выплачивать долг. По этой причине бизнесмен Пригожин требует договор аннулировать.

Отметим, что ранее предприниматель уже выигрывал у Соболь в суде. В ноябре прошлого года суд удовлетворил иск Пригожина к юристу ФБК о защите чести, достоинства и деловой репутации.

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