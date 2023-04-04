Ющенко увидел «последние месяцы существования России»

Анатолий Лапин.  
04.04.2023 10:58
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Украина


Для Украины не будет победой выход на границы до начала военной операции России.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для Украины не будет победой выход на границы до начала военной операции России. Об...

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По мнению Ющенко, победой можно было бы считать членство в ЕС и НАТО или развал России.

«Очевидно я не воспринимаю контуры 24 февраля как этап, как задачу конечную. Очевидно, я не воспринимаю суверенные границы как доказанный факт. То есть, с точки зрения украинской цели это понятно, но имейте в виду, если ничего другого не меняется, и наши герои доходят до хутора Михайловского, и на этом мы ставим точку, и больше мир не меняется, тогда хочется задать вопрос – и что дальше? Вы два-три года будете ждать, чтобы началась следующая серия?», – сказал экс-президент.

«Есть несколько вариантов, если мы не гадаем, а пробуем реалистичную картину приложить, то [вхождение] в ЕС и НАТО, но поскольку оно не происходит молниеносно, очевидно, мы должны размышлять над теми механизмами, которые обеспечивают такое движение.

А, во-вторых, очень симпатична та мысль, которую вы высказали, это не я ее высказал о том, что я думаю, что мы наблюдаем последние месяцы, может, годы существования этой квази-империи, существования этого зла, которое называется Россия», – заявил Ющенко.

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