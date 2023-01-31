Южную Корею втягивают в украинскую войну

Олег Кравцов.  
31.01.2023 15:35
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Генсек НАТО Йенс Столтенберг потребовал от Южной Кореи начать поставки оружия Украине напрямую, чего Сеул до сих пор избегал. Эксперты считают, что в итоге Южную Корею дожмут.

Соответствующее заявление Столтенберга прозвучало во время его визита в Южную Корею, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг потребовал от Южной Кореи начать поставки оружия Украине напрямую, чего...

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«В конце концов решение за вами. Однако я напомню, что некоторые страны НАТО и их союзники, которые никогда не экспортировали вооружения государствам, находящимся в состоянии конфликта, уже поменяли свою политику», – заявил генсек НАТО.

В свою очередь доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков обратил внимание, что военные поставки из Южной Кореи и так в прошлом году были увеличены многократно.

«В первую очередь – в Польшу. Экспорт южнокорейских вооружений туда в 2022 году в разы превышал общий экспорт подобной продукции годом ранее. Увеличились и поставки в США», – сказал эксперт «Независимой газете».

Он подчеркнул, что южнокорейцы понимают, что их снаряды из Польши попадают на Украину, а их танками и гаубицами замещается переданное украинской армии вооружение, но тем не менее пока Сеул не горит желанием начинать официальные поставки.

Впрочем, аналитик отмечает, что, несмотря на отсутствие энтузиазма в вопросе прямой поддержки оружием Украины, не факт, что южнокорейцы от нее удержатся.

«США – ближайший военный союзник Южной Кореи. Это неизбежно накладывает свой отпечаток на ее внешнеполитические действия, на свободу маневра при принятии тех или иных решений. К тому же ее и Японию уже вовлекли в работу НАТО. Например, на мадридский саммит альянса, состоявшийся летом 2022 года, представители двух этих стран были приглашены», – подчеркнул Дьячков.

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