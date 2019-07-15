За что Зеленский хочет погубить Одессу?!

15.07.2019, Одесса, Игорь Плисюк

Да, молодой человек, я таки мог себе представить, что уроженец Кривого Рога будет немножко и тихо себе завидовать моему городу… Ну что тут поделаешь, не всем юмористам повезло родиться в Одессе. Но чтобы так пошло, нагло и злобно использовать только что полученную власть, дабы буквально угробить тот самый город, который дал ему рекордный процент голосов!

Право, никогда бы не подумал, что новоявленный президент Зеленский окажется такой мелкой и, главное, безмозглой и неблагодарной дрянью!

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Вы только послушайте и скажите мне, что я не прав! И если докажете — я не только обрадуюсь, но и съем свою шляпу без кетчупа и масла!

…Субботний визит новенького «презика», (пардоне муа за мой французский!) в мой город обернулся и фраерским увольнением главы фискальной службы, и омовением на Ланжероне, где глава государства изволил со всей своей шоблой оросить телеса водами Черного моря, повеселив почтеннейшую публику революционно-красными «семейными» трусами…

А потом — вдруг взял, да и выдал указ, по степени кретинизма превзошедший все дурости предшественников!

Дескать, в одесском порту экологические службы столь коррумпированы, что надобно им запретить в принципе, бдить и выполнять свой профессионнальный долг. И… как минимум, на протяжении ближайших двух месяцев (пока не появится, видимо, новый парламент!), здесь каждое судно может творить все, что будет его капитану угодно. Хоть сливать фановые воды, хоть — преспокойно делать то же самое с остатками мазута в танках… Потому как – «все равно, море у вас грязное!», – и это не мой горячечный бред, это прямая цитата главы страны!

Что особенно странно, буквально на днях – он же устроил истерику в своем родном городе на предмет нарушения хозяевами металлургического комбината норм экологии! Так что, Кривой Рог свят и неприкосновенен, а Одесса – обречена на экологическое жертвоприношение?!

Вот я вас и спрашиваю, – или этот человек немножко приболел мозгами, или – просто потерял берега и границы, дорвавшись до власти?! Или, просто-напросто, получил «преференции и презенты» от тех олигархов, коим выгодно вытворять здесь все, что им выгодно, а для Одессы – просто убийственно?!

Ведь подобное абсолютно идиотическое решение мало того, что наносит чудовищный вред экологии города и региона, но еще и просто – напрочь, не входит в компетенцию даже аж целого президента! Потому как – не имеет права глава государства своим личным, волюнтаристским решением, приказать казенным блюстителям экологического порядка, прекратить делать своё дело в рамках абсолютно четко обусловленных законом полномочий.

Нет, я уверен, что далеко не всегда они выполняют свой долг 100% честно. Но – в принципе, отрешить их от исполнения своих обязанностей вопреки законодательству и элементарноиу разуму- никто не имеет права! И отменить законные функции можно только путем проведения оных изменений через парламент!

И теперь – судьба Одесского залива после абсолютно идиотского указа новоявленного волюнтариста Зеленского, оказывается в руках здешних экологов. В принципе, они имеют полное право не исполнять преступное и беззаконное, бредовое приказание шута-дилетанта. Но хватит ли у них мужества и профессионализма? Дай-то Боже! И помилуй Он нас от ошалевшего клоуна при власти!