За интересы НАТО Украина потеряет еще четверть территории, – американский разведчик

Украина – стратегически проигравшая страна, которая потеряет еще четверть своей бывшей территории из-за интересов НАТО. Об этом в эфире видеоблога журналиста Даниеля Гаппона заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Риттера, в конце весны начнется масштабное российское наступление, в результате которого Украина утратит контроль над всем левобережьем, а также Одессой, Николаевом и Херсоном.

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«Я разговаривал с высокопоставленным русским, который сказал, что по его мнению, это наступление может начаться где-то в период с мая по июнь. А почему так долго? Ну, я не знаю, если ты собираешься взять Одессу, ты должен взять Николаев. Если ты собираешься взять Николаев, ты должен взять Днепропетровск, если ты возьмешь Днепропетровск, ты должен обезопасить Харьков. И вот, теперь мы только что выяснили, что собираются делать русские: Днепропетровск, Николаев, Одесса. Захватите Донецк (имеется в виду вся территория бывшей Донецкой области, – авт.), отбейте Херсон, вы получите правый берег Херсона, когда будете спускаться через Николаев, вы обеспечите безопасность Запорожья. К тому времени, как это будет сделано, Украине придется потерять еще 20-25% своей территории. Не потому что Россия начала то, чего не собиралась делать – вот, чего стоило НАТО, вот, что происходит, когда вы предоставляете Украине технику и финансовую помощь на сумму 220 миллиардов долларов, чтобы она могла противостоять русским. Когда вы это делаете, вы жертвуете Украиной. Украина – стратегически проигравшая страна», – заявил Риттер.