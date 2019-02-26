За кулисами Зеленского стоит не только Коломойский

26.02.2019, Киев, Галина Шершнева

Владимир Зеленский как кандидат в президенты — это политический проект, за которым стоит целый ряд украинских политиков и бизнесменов.

Об этом в эфире youtube-канала UKRLIFE.TV заявил соучредитель портала “Киеввласть”, вице-президент Агентства журналистских исследований Антон Подлуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По политическим тусовкам ходят разные слухи по поводу того, кто кроме Коломойского стоит за кулисами кампании господина Зеленского. Называют Бориса Ложкина, бывшего главу администрации президента Порошенко. Называют Виталия Хомутынника из партии «Возрождение», бенифициаром которой является также мэр Харькова Геннадий Кернес. Есть еще несколько фигур, но по их поводу нет устойчивого согласия», – сказала Подлуцкий.

При этом во второй тур, по его мнению, Зеленский не выйдет.

«Есть только два человека, которые всерьез борются за президентское кресло — Порошенко и Тимошенко. Только для них это драка за булаву, а не цирковое выступление или прокачка сил перед парламентскими выборами. Все остальные уже подтанцовывают или будут подтанцовывать одному из них. Несмотря на рейтинги, которые рисуют господину Зеленскому, во втором туре его не будет», – утверждает Подлуцкий.