24.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украинские писатели и издатели книг, не выдерживающие честной конкуренции с русскоязычными авторами и издательствами, вышли вчера в центре Киева на митинг с требованием не допустить послаблений в законодательстве о насильственной украинизации, которая устанавливает жесткие квоты, ограничивая применение русского языка.

Акция состоялась возле комплекса «Арсенал», где открывалась книжная выставка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«16 июля исполняется 2 года да с тех пор как вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Но и тогда, и сейчас атаки на украинский язык не прекращаются», – заявил «языковой омбудсмен» Тарас Креминь.

16 июля должны вступить в силу статьи 23 и 26 указанного закона, согласно которым все фильмы и сериалы должны озвучиваться на украинском, украинский обязателен при проведении экскурсий и туристической деятельности на территории Украины, и не менее половины книжной продукции должно издаваться на украинском.

«Но при этом мы видим десятки законопроектов только за последний год, которыми хотят ограничить наше с вами право (на насильственную украинизацию, – ред.)», – отметил Тарас Креминь.

По его словам, власть должна прислушиваться к пожеланием Союза писателей Украины.

«Депутатам я могу написать только слово из трёх букв, особенно если это депутаты от «Слуги народа» и ОПЗЖ», – заявил писатель Андрей Кокотюха.

Он жаловался на то, что «письменники» не могут заработать себе на жизнь написанием книг на украинском.

«Как автор 84 книг я скажу – автор книг в Украине с того, что пишет книжки в Украине, жить не может. Он должен себе искать какие-то подработки. Всё почему? Потому что украинская книга нигде не продаётся, нигде не популяризируется», – расписался в собственной творческой импотенции Кокотюха.

По его мнению, исправить ситуацию можно только административными мерами.

«Настоящая книжная революция произойдет только при одном условии, если в каждом населенном пункте будет место, где будут продаваться книжки на украинском», – заявил Андрей Кокотюха.

С ним согласился журналист-русофоб Юрий Макаров (во времена работы в Киеве Михаила Зурабова привлекался посольством РФ как ведущий «посольских вечеров»).

«Идет война на горячем фронте, война в информационном пространстве, война в области культуры, образования, телевидения и, безусловно, книги. Долой российского оккупанта с украинского рынка!» – заявил Макаров.

Писательница Тамара Гориха Зерня считает, что Россия печатает книги в убыток, Владимир Путин доплачивает писателям и издателям из «нефтяных денег», поэтому российские книги дешевые, и все покупают их, а не украинские.

«Россияне издают свои книги не ради прибыли. Российские издательства не переживают – получат ли они прибыль, выйдут ли они на свою маржу прибыльности. Они выйдут, потому что им доплачивает Путин, потому что им доплачивает государство. А наши книги должны соревноваться с ними со связанными руками. Украинской книги нужны налоговые каникулы, минимум на три года», – сказала «письменница».

Основатель издательства «Комора» Ростислав Лужецкий заявил, что власть продолжает саботировать поддержку украинского книгоиздания.

«Время от времени, когда к власти приходили украинские силы, ситуация сдвигалась с места… Потом приходила пророссийская или равнодушная, и власть и всё возвращалось на круги своя. В своё время парламентом даже был принят закон о поддержке украинской книги. Ещё позднее был принят закон о защите украинской книги от пропагандистской российской книги и много других решений, которые имели значение. Но все эти решения можно нивелировать путём неисполнения, саботирования или правительственного равнодушия», – сокрушается Лужецкий.

Выступающие написали свои пожелания депутатам в плане поддержки в «книгу» из картона и дешевой упаковочной бумаги, которую потом передали в Верховную раду.