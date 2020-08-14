За неделю в Донбассе самоустранились шестнадцать боевиков ВСУ

14.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

За последнюю неделю количество небоевых потерь ВСУ в зоне «ООС» составило восемнадцать военнослужащих, шестеро из которых убиты.

Об этом на брифинге заявил начальник Управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Командование вооруженных формирований продолжает вводить в заблуждение общественность путем сокрытия небоевых потерь в зоне ООС. Так по официальным данным штаба ООС потери боевиков за период с 8 по 14 августа составил: один погибший и двое раненых. В свою очередь, по данным нашей разведки за прошедшую неделю небоевые потери противника составили: восемнадцать боевиков, в том числе шестеро погибли, из них:

10 августа в результате пожара на позициях 36 обрмп в районе населённого пункта Набережное погиб матрос Малявский;

11 августа в результате возгорания БМП задохнулся угарными газами сержант Куров из 53 омбр;

12 августа в результате подрыва во время установки противопехотной мины МПН-2 на позициях 35 обрмп в районе населённого пункта Новгородское погиб солдат Москалюк;

12 августа в результате внутренней разборки на позициях 35 обрмп в районе населённого пункта Новгородское погибли двое военнослужащих.

13 августа в районе населённого пункта Пески в результате детонации взрывного устройства в багажнике автомобиля погиб старший сержант Похович из 57 омпбр.

Двенадцать боевиков получили ранения в результате подрыва на минно-взрывных устройствах, нарушений требований пожарной безопасности, неуставных взаимоотношений, а также употребление алкоголя и наркотических средств, в том числе в 36 обрмп – четверо, 53 омбр – четверо, 79 одшбр – один, 57 омпбр – два и 35 обрмп – один», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что часть происшествий с летальным исходом произошла в ходе попыток военнослужащих вывезти из зоны боевых действий украденное оружие и взрывчатые вещества.

«В связи с проводимой ротацией бригад ВФУ в зоне ООС мы отмечаем активизацию волонтёров из националистических ячеек, осуществляющих незаконный вывоз оружия и боеприпасов из зоны ООС. От источника в 57 бригаде нам стало известно о происшествии во время попытки вывоза контрабанды из зоны ООС.

В ходе проведения разбирательства установлено, что во время движения двух военнослужащих 57 омпбр на личном транспортном средстве в районе населённого пункта Пески произошла детонация одного из боеприпасов, перевозимых в багажнике транспортного средства.

В результате подрыва старший сержант Похович от полученных ранений скончался на месте, солдат Ювиц с осколочными ранениями доставлен в военно-медицинский клинический центр города Днепропетровск», – добавили в НМ ДНР.