За неполный ноябрь ВС РФ освободили территорию, сравнимую с годичным продвижением

Анатолий Лапин.  
25.11.2025 13:48
  (Мск) , Киев
Просмотров: 630
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Российская армия за неполный ноябрь освободила территорию, сравнимую с темпами годичного наступления. Это значит, что к концу зимы ВСУ ждут большие неприятности, и политическому руководству придется принимать неожиданные решения.

Об этом заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия за неполный ноябрь освободила территорию, сравнимую с темпами годичного наступления. Это значит,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«За неполный ноябрь под контроль российской армии перешло 900 квадратных километров площади. А если мы посмотрим по картам тех же «осинтеров», сколько вообще российская армия заняла площади за всю СВО, там 5000 с небольшим – за 4 года почти что. И только за один месяц – 900, и, скорее всего, будет тысяча, потому что месяц не кончился.

То есть, можете представить скорость, да? Она, конечно, резко увеличилась…

Это – еще одно напоминание о том, насколько в этих сражениях условно расстояние и насколько неопределенные темпы продвижения или отступления, то есть, время и расстояние обманчивы, если мерить по предыдущим этапам вооружённого конфликта, легко впасть в самообман.

В общем, к середине зимы, может быть, к концу зимы положение украинской армии, если всё будет развиваться вот так, как сейчас есть, ухудшится значительно. И это будет иметь значение для политических переговоров об окончании конфликта в Киеве. И я думаю, что возможны какие-то политические решения, которых сейчас никто и не ждет», – заявил Ширяев.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить