«За ним кроется очень серьёзная крамола» – Баранец об отстранении Попова

Отстранённый от должности экс-командир обороны ВС РФ на Запорожском направлении генерал Иван Попов является героем войны, однако отставка якобы превращает его в лжеца, демагога и преступника.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил военный обозреватель Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ещё недавно именно его армия блистательно сдержала первую волну контрнаступа украинской армии. Те танки, которые видели, которые там дымились и взрывались – это всё работа воинов 58 армии, и её командующего Ивана Попова. Честь и хвала. Это действительно достойный командующий», – сказал Баранец.

Однако после похвалы военный обозреватель сразу перешёл к жёсткой критике, заявив, что его обращение к солдатам является «пустой демагогией».

«В его обращении я ничего не вижу, кроме цветастой и пустой демагогии. Иван Попов говорит, что сказал правду, что якобы открыл глаза тому же Герасимову. А что, мы не знали, что бывает дефицит снарядов? Герасимов не знал, что под артиллерийским огнём на позициях 58 армии гибнут люди? Это пошло даже об этом говорить. Что, Герасимов не знал, что у нас не хватает средств артиллерийской разведки? В итоге мы имеем то, что мы не знаем истинной причины этого конфликта. Вы извините, в Киеве и Белом доме устроили банкет из-за того, что генералы устроили публичную недостойную их погон грызню. Это недопустимо, у нас нет культуры общения даже в таких конфликтных ситуациях, даже между военачальниками. И вообще, не покупайтесь на логику одной стороны, потому что нам неизвестна логика другой стороны. Что же там произошло на самом деле? Почему было принято решение о генерале Попове – мы этого не знаем. Мы видим только эти танцы пятой колонны, видим радости наших врагов, и так далее. Мы ничего не знаем о сути этого конфликта», – добавил он.

После чего Баранец вообще обвинил Ивана Попова во лжи, потому что якобы невозможно сместить командующего армией за несколько часов. А значит, приходит к выводу Баранец, за Поповым кроется «серьёзная крамола».

«Если верить Попову, как он сказал, что при свете дня его сместили с должности – это очень серьёзный процесс. Для того, чтобы сместить целого командующего воюющей 58 армии, Герасимов должен был представить Шойгу очень серьёзные доводы, а не эту демагогию, которую говорит Попов о том, что и Герасимов, и Шойгу, и Путин – все давно знают. Наверное, там были совершенно другие обстоятельства. Утвердить это отстранение от должности Попова должен был Шойгу, Шойгу должен был переправить своё согласие в Кремль, и там уже должен был принимать решение президент. Если верить Попову, то это всё [его отставка] было сделано за считанные часы. Но извините, так быстро это не делается. Такое делается, когда обнаружена очень серьёзная крамола», – подытожил обозреватель.