За патриарший престол Сербии будут бороться патриоты и западники

23.11.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

После того, как Сербия лишилась своего духовного лидера, согласно Уставу СПЦ, выборы патриарха должны пройти в период не позднее трех месяцев со дня освобождения престола.

При этом Синоде СПЦ давно нет единства, и причины здесь отнюдь не религиозные, а политические, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Усопший 20 ноября от осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции патриарх Ириней был очень уважаем не только верующими, но и в нецерковной среде. Он отстаивал интересы Сербской православной церкви в Черногории, защищал святыни в Косово, старался примирить народ в расколе между оппозицией и властью… Однако никто не вечен, а паства без наставника жить не может.

До избрания 46-го главы Сербской православной церкви, преемника патриарха Иринея, его обязанности будет исполнять Синод под председательством своего старейшего члена. В данном случае это может быть епископ Шабацкий Лаврентий, управляющий Валевской епархией, который является старейшим епископом по рукоположению (хиротонии).

Так же местоблюстителем патриаршего престола может быть митрополит Дабро-Боснийский Хризостом (Евич).По некоторым данным, владыка накануне вечером выехал из Сараево в Белградский патриархат. А также на эту миссию может претендовать митрополит Загребско-Люблянский Порфирий (Перич), который в настоящее время выполняет функции заместителя главы этого органа.

Как проходят выборы нового Патриарха Сербского?

Устав Сербской православной церкви гласит, что сербским патриархом может быть любой, кто был «епархиальным епископом не менее пяти лет», и процедура требует, чтобы вначале тайным голосованием членов Священного архиерейского синода было выбрано три кандидата, они должны получить более половины голосов, поэтому обычно проводится как минимум два тура голосования. При этом требуется участие не менее двух третей членов высшего органа СПЦ.

Когда выясняются имена трех кандидатов, получивших более половины голосов, они переходят к выборам по жребию, то есть «апостольским способом», который является традицией новозаветного избрания апостола Матфея.

Для этого епископы из зала Синода переходят в патриаршую часовню святого Симеона Мироносца – на особую службу, где призывают Святого духа для избрания нового патриарха.

Во время этого служения три имени помещаются в отдельные конверты и кладутся в Евангелие на алтаре. В определенной части службы один из монахов, избранных Собором, достает случайный конверт с именем нового патриарха.

На следующий день, после избрания на торжественной литургии святителя в Кафедральном храме Святого Архангела Михаила патриарх возводится на престол, после чего он вступает в права и обязанности верховного лидера и главы Сербской православной церкви.

Раскол внутри Синода

Нынешнюю ситуацию в Сербской церкви, которая, по сути, является следствием пандемии СOVID-19, некоторые сравнивают с состоянием войны. Исторически единственная, условно говоря, подобная ситуация была во время Второй мировой войны. В то время Церковь осталась без нескольких епископов и патриарха. Сейчас же практически подряд ушли в лучший мир глава СПЦ и пожалуй, главный претендент на патриарший престол, митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий.

При этом в самом Синоде давно нет единства – и причины здесь отнюдь не религиозные, а политические. Дело в том, что этот церковный орган поделен на два лагеря. Первый, возглавляемый почившим патриархом Иринеем, придерживается идеи «вся власть от Бога», и косвенно выступает в поддержку президента страны Александра Вучича.

А во вторую фракцию епископов входят сторонники и ставленники кума и ближайшего друга негласного лидера сербской оппозиции Драгана Джиласа – Младжана Джорджиевича. Эта неоднозначная фигура известна своим влиянием не только сербской политике – у него есть свои связи и в России.

При Джиласе он был заместителем Народной канцелярии президента и советником по Косово и Метохии прозападного президента Бориса Тадича. А скандальный глава Черногории Мило Джуканович называл Джорджиевича «человеком, которому поручено помогать оппозиции».

В одном из своих интервью этот «серый кардинал» признался, что как минимум два нынешних епископа были лидерами студенческих протестов против тогдашнего президента Югославии Слободана Милошевича.

Сам Джорджиевич на тот момент возглавлял одно из студенческих общежитий. Он вывел будущих владык – Франкфуртского и Германского Григория (Дурича) и епископа Западноамериканского Максима – сначала на политическую арену, а затем и в высшие церковные круги.

Еще один иерарх, кроме вышеназванных – нынешний глава важнейшей для Сербии, Косовской епархии. По сведениям Wikiliks, Феодосий, епископ Рашско-Призренский, получил это место не только благодаря своей работе по сохранению святынь в крае, но и с помощью кума Джиласа. Доказательства этому есть – за два дня до назначения на эту кафедру Феодосия Джорджиевич послал сообщение в Госдеп СШАо смене духового лидера косовских сербов, где говорилось о подготовке им данной «операции».

На стороне «серого кардинала», по мнению некоторых экспертов, «играют» и владыка Ириней Восточноамериканский, и отправленный на покой епископ Афанасий, а также черногорские архиереи.

С их помощью Джорджиевич во второй раз попробует поставить на патриарший престол владыку Григория, с которым в свое время так же был связан скандал, еще когда он возглавлял Захумско-Герцеговинскую епископию–из-за интересной финансовой деятельности, что вела епархия при нем. Расследованием здесь даже занималась боснийская госорганизация по экономическим преступлениям – SIPA. После чего владыку Григория срочно назначили на кафедру в Германию.

Однако, как говорится, «человек предполагает, а Бог располагает» и как все будет на самом деле, никому неизвестно. Остается только надеяться, что новый духовный лидер страны не начнет «раскачивать лодку».