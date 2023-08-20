За счет конфликта на Украине США готовятся к войне с Китаем

Бывший военный чиновник из минобороны США Элбридж Колби заявил, что миллиарды долларов, направляемые на поддержку Украине, ослабят готовность штатов к более важному конфликту с Китаем. Поэтому в ближайшее время Вашингтон переключится на Тайвань, а украинский конфликт предоставит Европе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Комментируя такое заявление доцент кафедры истории и международных отношений МГУ в Севастополе Андрей Ставицкий отметил, что западная аналитика говорит иначе – за счет конфликта на Украине США как раз готовятся к войне с Китаем.

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«Америка решает проблемы совсем другого уровня, а Украина помогает ей решать эти проблемы. Например, утилизация своей военной техники прошлого поколения – она ведь продаёт не новейшую технику Украине, она сбагривает то, на что уже вышли сроки. Она почистила всё советское наследие», – подчеркнул Ставицкий.

«Конечно, Америка на данном этапе не может потянуть два крупных конфликта, как говорят в таких случаях – полтора. Большой конфликт может быть в Индокитае, и его ждут. Об этом говорим постоянно, что происходящее в Европе – это преамбула. Да, будет полыхать, да будет расширяться эскалация, и ставки повышаться на восток. Над этим работают, где получится, где не получится, в какой степени получится. Но, так или иначе, в ожидании конфликтов больших в Африке, в ожидании ближневосточного переделала, мир находится уже больше года. То есть СВО – это только начало. Это, как если соотнести со Второй мировой войной, 1939 и 1940 годы», – указал ученый.

Однако, на этом пути США столкнулись с дефицитом мощностей по производству снарядов. То есть, их расходуется гораздо больше, нежели Штаты производят, и это стало неожиданностью.

«Очистив свободное место для новой техники, Америка готовится к конфликту другого уровня. Другое дело, что она, всё-таки, пытается это контролировать, и поставляя технику Украине, вдруг столкнулась с тем, что она не тянет. Как не тянет и Европа, то есть конфликт настолько широк. Там есть статистика, я боюсь быть неточным в деталях, но представим себе, что в течение одного дня украинские ВСУ тратят допустим 5-8 тысяч боеприпасов, а их производят в США, к примеру, скажем 50 тысяч в месяц. То их хватит на неделю, а дальше что? И вот эта проблема пока не решена. Они пытаются эту проблему решить, и в принципе прикидывают, что где-то в 2025-26 годах выйдут на некие нормативы, но получится или нет? Потому что, если бы это было в эпоху Второй Мировой войны, где Америка была могучей державой, которая имела реальную экономику, практически половину всей мировой экономики реальной, не фантиков, не доллара, не какие-то спекуляции на рынке, а именно реальной экономика, там General Motors и так далее, – а сейчас этого нет», – заключил Ставицкий.