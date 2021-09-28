За семь лет Украина потеряла 85% морского флота

28.09.2021 20:38 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

«Украина остро нуждается в обновлении как гражданского, так и военного флотов, но судостроительная отрасль страны находится в плачевном состоянии.

Об этом во время презентации стратегии развития судостроительной отрасли Украины сообщил менеджер проектов управления стратегии и развития ГК «Укроборонпром» Виктор Плахута, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Средний ресурс судов гражданского флота составляет 30-40 лет. В сфере науки и разработки судостроения за 30 лет осталось 15 из 33 научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро. Производство очень зависит от импортных составляющих – 70% заказов Министерства обороны Украины делает за границей. Происходит старение кадров, разрушена система профессионально-технического образования. Украинские порты используются примерно на 50%.

Сегодня в Украине насчитывается 20 судостроительных и судоремонтных верфей, 15 проектно-конструкторских и научных организаций. В судостроении работает примерно 6000 работников. В 2020 году построено 18 судов, в том числе 4 – на экспорт. В 2020 году отремонтировано 305 судов, из них 138 – для иностранных заказчиков.

Что касается состояния инфраструктуры, от которой зависит состояние и развитие судостроительной отрасли, в Украине насчитывается 16 речных портов и терминалов, теоретическая пропускная способность речной инфраструктуры составляет 60 млн тонн в год. Длина внутренних речных судоходных путей составляет 1,6 тыс км. В Украине также насчитывается 18 морских портов, их пропускная способность составляет примерно 300 млн тонн в год.

«Ключевая проблема отрасли – это очень низкий внутренних спрос на отечественную продукцию», – отметил Виктор Плахута. Флот устарел, новых судов слишком мало.

В Украине состоянием на сегодня насчитывается 1438 судов, их средний возраст составляет 32 года. При этом 20% из них не пригодны для использования, до 80% составляют устаревшие суда средним возрастом более 37 лет, 40% составляют грузовые (в частности, несамоходные суда составляют 30%), 60% флота составляют плавсредства внутреннего плавания, 20% – буксиры, 20% – суда специального назначения.

При этом за последние семь лет произошло драматическое сокращение морского торгового флота – на 85%.

«Укроборонпром» совместно с Ассоциацией судостроителей Украины (АСУ) «Укрсудпром» разработал новый прожект под названием “Стратегия развития судостроительной отрасли Украины”. По расчетам мечтателей, Украине необходимо построить 240 новых судов.

Согласно разработанной “стратегии”, потенциально объемы грузовых перевозок по внутренним водным путям Украины до 2030 года могут быть увеличены до 30 млн т в год, что может создать 7500 новых рабочих мест и ежегодно дополнительно приносить 16470 млн грн в бюджет.