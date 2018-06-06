06.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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За три месяца украинская полиция изьяла 950 гранат

В течение марта-мая по всей территории Украины продолжались профилактические спецмероприятия полиции, направленные на выявление и изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки. Основной целью мероприятий было установление и пресечение каналов поставки оружия и боеприпасов с востока страны в области, где не ведутся боевые действия, передает корреспондент “ПолитНавигатора”

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

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«За это время открыто 2,3 тысячи уголовных правонарушений по фактам незаконного оборота оружия, 1356 лицам уже сообщено о подозрении в совершении таких преступлений. Изъято тысячи единиц огнестрельного оружия, 947 гранат, 152 взрывных устройства, 107 тысяч патронов и 98 кг взрывчатых веществ», — отметил глава Нацполиции Сергей Князев.

Он добавил, что главным «фильтром» по предупреждению утечки оружия остаются блокпосты, а также проверки на железнодорожных и автовокзалах. В целом за пять месяцев этого года полиция выявила около 3,5 тысяч фактов незаконного оборота огнестрельного оружия и взрывоопасных предметов.

Стоит добавить, что в последнее время инциденты с боевыми гранатами в Украине не редкость.

Так, в начале марта в Киеве на Броварском проспекте возле станции метро «Лесная» неизвестные бросили две гранаты, которые сдетонировали. 5 апреля в Черкассах в цех завода «Фотоприбор», который входит в состав государственного концерна «Укроборонпром», неизвестные ночью также бросили гранаты. В поселке Мирное Мелитопольского района Запорожской области 23 апреля произошел взрыв гранаты, в результате которого пострадал председатель поселкового совета.