12.03.2018, Москва, Елена Острякова
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НАТО, Политика, Россия, Украина

Зачем НАТО нужна бешеная Украина


Украина нужна НАТО как наиболее удобная территория для проведения гибридного конфликта с Россией. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Сергей Михеев.

«На прямое столкновение ни США, ни НАТО пойти не готовы, но они готовы создавать проблемы по периферии. Но в этом случае Украина как член НАТО Западу вообще не нужна. За члена НАТО придется нести ответственность: воевать, давать деньги на перевооружение», – сказал Михеев.

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В этой связи, полагает он, сближение Украины с Западом несет большие угрозы для самой Украины, чем для России.

«Для Запада выгодно иметь Украину как готового на все союзника, за которого можно не нести никакой ответственности. Украина, понимая это или нет, именно так себя и преподносит», – сказал Михеев.

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