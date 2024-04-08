«Зачем он нас цепляет?» – Лукашенко привёл Зеленскому в пример «поведение» Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обиделся на своего украинского коллегу Владимира Зеленского за его резкие высказывания.

В этом он признался сегодня Владимиру Перцову, назначенному замглавы президентской администрации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не совсем понимаю украинцев, зачем им обострять отношения с Беларусью. В этой ситуации, когда два государства и один народ столкнулись практически лоб в лоб, всегда нужна третья сила. В данном случае так вырисовывалось, что Беларусь – и России нужна будет такая миролюбивая, спокойная, и Украине.

Но я смотрю пусть тонко, аккуратно, но даже Володя Зеленский начинает цеплять нас и пристегивать непонятно к каким процессам. Я не знаю, зачем это Владимиру Александровичу Зеленскому. Посмотрите на поведение президента России. Он очень аккуратен, осторожен. Он понимает: рано или поздно все равно к миру придем», – сказал Лукашенко.