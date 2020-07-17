Зачем вам «язык»? Россия скоро развалится, учите корейский! – Кошулинский

17.07.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Изучение русского языка в наше время совершенно бесперспективно, поскольку Россия развалится, а потому язык за ненадобностью забудется.

Об этом в эфире «НТА» заявил первый замглавы украинской националистической партии «Свобода», экс-вице-спикер Верховной рады Руслан Кошулинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Небольшое обращение к людям, которые, например, хотят, чтобы их дети учились на русском языке. А на что оно вам? Какие экономические перспективы вам несёт этот язык? Да учите что-нибудь более прагматичное в этой жизни!

Например, моя средняя дочь помимо того, что украинский филолог, она ещё и корейский филолог. Корейский язык – это Корея, это «Hyundai», «Kia», «Samsung», «SsangYong» – что угодно! А что русский язык? Да Россия скоро развалится, как развалился Советский Союз!» – заявил националист.

«Что оно вам даст? Учите испанский, китайский, учите английский, и пусть у ваших детей, помимо украинского, будет другой язык. Зачем вы пихаете тех детей в бесперспективное? Учите своё и получайте ещё другой опыт. Не пихайте туда, куда уже нет необходимости. Россия уже даже не входит в G-7 и в G-20 не будет входить, скоро уже этого не будет!» – заверил Кошулинский.