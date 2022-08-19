«Заглушить станцию»: украинский персонал ЗАЭС представляет опасность – эксперт

19.08.2022  20:15 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Диверсии, Запад, Запорожье, Общество, Политика, Россия, Скандал, Терроризм, Украина, ЯО
Новости Украины

Запорожскую АЭС нужно остановить, поскольку украинский персонал станции может спровоцировать аварию.

Об этом в интервью ютуб-каналу «ПолитВера» заявил эксперт по энергетике Игорь Алабужин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запорожскую АЭС нужно остановить, поскольку украинский персонал станции может спровоцировать аварию. Об этом в...

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«Нужно ее останавливать, но поскольку там персонал, который подчиняется Киеву, они останавливать ее не будут, если Киев скажет. Все-таки, для этого нужно, чтобы персонал станции участвовал. Кажется, представителей «Росатома» там недостаточно много, чтобы выгнать украинцев и самим загасить эти два реактора. Нужно будет это сделать», – сказал Алабужин.

По его мнению, необходима остановка и охлаждение реактора, что прекратит реакцию и «при саботаже внутри станции или атаке извне не будет риска Чернобыля». В безопасной ситуации реактор можно будет снова запустить.

По мнению эксперта, разговоры о ядерной угрозе призваны отвлечь внимение от переговоров России и Европы по поводу АЭС.

«Крупнейшая электростанция в Европе это большой-большой приз. Это большой энергообъект, на который европейцы рассчитывают тоже. Они рассчитывают на импорт украинской электроэнергии. Тут возможны разные сценарии и закулисные переговоры о судьбе стации. Эти переговоры точно будут закулисными, а нас будут кормить разговорами о том, что там что-то взорвалось», – подытожил Алабужин.

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