Заговор Макрона: Париж хочет пропихнуть в новые римские папы своего человека

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Французское издание Le Monde пишет, что в итальянской прессе распространяются слухи о заговоре Эмманюэля Макрона с целью повлиять на выбор будущего Папы Римского.

«Если верить правой итальянской прессе, в эти дни подготовки к конклаву французские интриги якобы мешают процессу выбора нового Папы. С момента смерти Франциска 21 апреля близкие к правительству Джордже Мелони издания начали спекулировать на тему намерений Эмманюэля Макрона, обвиняя его в попытке продвинуть своих фаворитов на папский престол», – говорится в публикации.

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«Макрон хочет сам выбрать Папу», — гласила первая полоса La Verità во вторник, 29 апреля, в то время как другое издание того же политического лагеря, Libero, писало: «Макрон влез даже в конклав». Римская консервативная газета Il Tempo осудила «интервенционизм, достойный современного Короля-Солнце», со стороны французского президента.

«За этими громкими заголовками кроются глубокое недоверие правых к намерениям Франции, близкие отношения Макрона с католическим движением Sant’Egidio, которое было близко к покойному Папе, а также участие этой влиятельной общины во внутренних конфликтах итальянской Церкви, обострившихся в период переходной эпохи в Ватикане», – отмечает Le Monde.

Поводом для подозрений стали два ужина. Один из них — обед в посольстве Франции при Святом Престоле, описанный Le Figaro, — активно обсуждался в итальянской прессе как часть кампании по продвижению французского Папы.

Эта встреча состоялась в день похорон похорон Франциска, и собрала Макрона и четырёх из пяти французских кардиналов-избирателей: Жан-Марка Авелина, архиепископа Марселя и одного из главных papabili (возможных претендентов на папство), Франсуа Бустийо, епископа Аяччо, Кристофа Пьера, нунция в США, и Филиппа Барбарана, архиепископа-эмерита Лиона.

Итальянцы также обратили внимание на ужин накануне в известном ресторане Dal Bolognese на площади Пьяцца дель Пополо, где Макрон встречался с основателем движения Sant’Egidio Андреа Риккарди, с которым он давно дружен.

Католическое движение Sant’Egidio, созданное в 1968 году в духе Второго Ватиканского собора, насчитывает более 70 000 мирян в 74 странах. Оно совмещает помощь бедным с дипломатической активностью и посреднической миссией, особенно на африканском континенте.

Благодаря этому движению Франция видит в Sant’Egidio важного партнёра, а в Риме — влиятельного игрока в церковной иерархии. При Папе Франциске организация играла важную роль в международных делах Ватикана.

Одним из представителей движения является кардинал Маттео Дзуппи — архиепископ Болоньи, председатель Итальянской епископской конференции и один из возможных кандидатов на папство. Его выступления в защиту мигрантов и против конституционных реформ, предложенных крайне правительственной коалицией Мелони, резко контрастируют с позицией правительства в Риме. Этого оказалось достаточно, чтобы породить слухи о том, что Франция поддерживает Дзуппи в противовес интересам итальянского руководства.

Либеральная газета Il Foglio попыталась высмеять эту информацию, иронически написав о «великом заговоре Макрона», вымышленном правыми — намек на антипатии к Франции в окружении Мелони и предпочтения более консервативных кандидатов.

Со стороны Sant’Egidio утверждают, что все эти обвинения — беспочвенные домыслы. «Макрон стремится понять процесс, а не повлиять на него», — сообщают представители движения. Именно по приглашению Sant’Egidio президент Франции посетил Рим в октябре 2022 года, где участвовал в крупной встрече, посвящённой теме мира.