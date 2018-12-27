Закарпатские венгры бегут из Украины из-за ужасной медицины

27.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Многие закарпатские венгры покидают Украину из-за проблем с медицинским обслуживанием, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил уполномоченный правительства Венгрии по вопросам сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегского района и Закарпатья Иштван Грежа в интервью Радио Свобода.

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“Очень важна медицина. Мы видим, что многие закарпатские венгры покидают страну из-за недостаточного состояния медицинского обслуживания”, – рассказал Грежа.

В частности, он упомянул об уровне вакцинации.

“В Венгрии 100% детей получают вакцины. Относительно Закарпатья – это треть по сравнению с Венгрией. Мы предоставляем вакцины области, потому что это важно и для нашей безопасности как соседа Украины”, – добавил Грежа.

По его словам, медицинская помощь Закарпатью осложняется из-за действий украинской и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

“Только от кори мы привезли 23 тысяч вакцин, тогда госпожа Супрун заявила, что это контрабанда. Нам очень трудно что-то делать с такими заявлениями”, – подчеркнул венгерский уполномоченный.

Добавим, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявляла в январе, что поставка 8000 доз вакцины от кори для Закарпатья от Венгрию не состоялась, ссылаясь на главу Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, по словам которого вакцина является контрабандной и не растаможена. Позже Геннадий Москаль опроверг это сообщение, отметив, что вакцины полностью растаможены.

26 января нынешнего года представители правительства Венгрии передали Закарпатью 8000 доз вакцины от кори, паротита и краснухи.

По состоянию на начало марта дефицит потребности в вакцинах против кори составил 85%.

В сентябре в результате массового заболевания корью учеников одной из школ Мукачевского района Закарпатской области в учебном заведении ввели карантин.

Ранее сообщалось, что Венгрия официально изменила название должности “уполномоченного по Закарпатью”. Иштван Грежа стал “уполномоченным министром, ответственным за сотрудничество округа Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области”.