Захарова дала Кулебе дельные советы по танцам вокруг «Северного потока – 2»

17.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Вместо глупых заявлений по поводу строительства «Северного потока-2», Киев мог бы прекратить истерику и начать переговоры со всеми участниками относительно того, чтобы присоединиться к этому экономическому проекту.

Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, комментируя недавнее заявление главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы о том, что Украина согласится на завершение газопровода, если ей вернут Крым, она вспомнила русскую половицу и объяснила, что Киев ведёт себя глупо.

«На этот счет есть пословица, которая и в символическом смысле, и дословно передает ответ на Ваш вопрос: «В огороде бузина, а в Киеве – дядька». Хотелось бы, чтобы в Киеве был Бузина, но его там нет, потому что его убили. Зато «дядьки» в Киеве вместо работы в «своем огороде» всё время лезут в чужой. Это классический пример. Вообще не понятно, как Кулеба может предлагать к обмену то, к чему Украина в принципе не имеет никакого отношения.

Вопрос территориальной принадлежности Крыма был окончательно решен семь лет назад путем свободного волеизъявления жителей полуострова. Это их выбор. Это, помимо всего прочего, их оценка работы киевских властей за все годы независимости Украины», – сказала она.

Также Мария Захарова напомнила, что именно недоговороспособность Киева привела к необходимости строительства «Северного потока-2» – чисто экономического проекта, к которому Украина также может присоединиться. Однако для этого представителям Киева придётся прекратить истерику и начать переговоры с другими участниками.

«Что касается «Северного потока-2», хотела бы напомнить Кулебе и киевскому режиму, что это коммерческий проект, который выгоден странам и партнерам, участвующим в нем. Хотите в нем поучаствовать? Тогда изъявите свое желание. Выдвижение Украиной либо другими странами неких условий запуска и эксплуатации газопровода, помимо существующих правовых норм, противоречит общепризнанным рыночным принципам, на которых должны строиться международные торгово-экономические отношения. Ровно к этой позиции нас призывали западные «кураторы» Киева. Теперь мы ее восприняли, заняли и реализуем. Как известно, многие ведущие европейские компании в свое время проявили дальновидность и решили участвовать в финансировании «Северного потока-2» для стабильного импорта российского газа по выгодным ценам и получения прибыли от его транспортировки. Если украинская сторона хочет подключиться к участию в проекте, то ей следует вести переговоры с акционерами и другими заинтересованными компаниями, прекратить политическую истерику и вести себя прилично», – резюмировала Захарова.