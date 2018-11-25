Захарова напомнила Украине про Осетию

25.11.2018, Симферополь, Михаил Рябов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова намекает на параллель между сегодняшними событиями в Керченском проливе и обстрелом Цхинвала грузинскими войсками в 2008 году.

«Разорвав Украину на части, Порошенко и вся майданная гопкомпания, как сейчас это делает Саакашвили, потом будут гастролировать по миру с лекциями о пользе демократии. В Донбассе мир уже установили. Теперь за Керченский пролив принялись. Бандиты с большой дороги. И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии», – написала Захарова у себя в «Фейсбуке».

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