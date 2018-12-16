Захват «серой зоны» Украиной: Ситуация в Донбассе стала взрывоопасной

16.12.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

Захват украинской армией «серой зоны» у линии фронта в Донбассе привел к взрывоопасной ситуации, которую Запад теперь использует в своих интересах.

Об этом в интервью каналу «PolitWera» заявил экс-председатель Народного Совета ДНР Андрей Пургин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы подходим к ситуации, что такое количество вооружения, которое сейчас стянуто к линии соприкосновения… До этого Украина всё лето «съедала» нейтральную полосу, то есть, на сегодняшний день огромное количество позиций, нахождение друг от друга в доступе стрелкового оружия. Это не 5 км, не 4 км, а 700 метров-1,5 км», – пояснил Пургин.

«Каждый командир отвечает за своих подчинённых, если у него погиб или ранен товарищ, в такой обстановке очень сложно соблюсти хладнокровие. Потом уже не важно, кто спровоцировал, кто начал первый. Уже начинается откровенный горячий конфликт, и он идёт по нарастающей – стрелковое, миномёты, потом подтягивается тяжёлое и прочее. Тем более, насколько я помню, Украина постоянно говорит о том, что уже имеет БПЛА, и именно по-настоящему военные, то есть это фактически уже использование воздуха, что может спровоцировать весьма настоящий горячий конфликт.

С другой стороны, инспирирование и постоянное нагнетание по югу Республики – в этом, в общем-то, заинтересована европейская сторона, потому как она заявляет, что ОБСЕ готова мониторить ситуацию в Керченском проливе и Азовском море. Это – усиление миссии, расширение мандата и увеличение роли европейских держав и Германии в частности, на повестку в регионе», – отметил экс-парламентарий.