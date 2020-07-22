Закладка патрульных катеров в Николаеве обернулась конфузом

22.07.2020, Киев, Юрий Коваленко

Торжественная церемония подписания договора по строительству пяти патрульных катеров в Николаеве обернулась неприятным сюрпризом для украинского мореходства.

Об этом передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В рамках технического контракта на строительство патрульных кораблей для Государственной пограничной службы МВД Украины французской компанией ОСЕА сегодня состоялось заключение контракта главой министерства внутренних дел Арсеном Аваковым и гендиректором компании «Нибулон» Алексеем Вадатурским.

В ходе мероприятия после официального подписания документа Аваков и Вадатурский торжественно заложили баржу.

При этом в ходе торжественной части сотрудник «Нибулона» должен был по традиции разбить шампанское о борт судна, однако верёвка оборвалась, бутылка упала и разбилась, не коснувшись корабля. У моряков считается плохой приметой, если с первого раза бутылка не разбивается о борт судна.