Новости Украины

Попытка Украины перевооружить свои ВМС иностранными видами вооружений обречена на провал из-за финансовой несостоятельности Киева.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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«Экономическая целесообразность рано или поздно (скорее рано) скажет свое веское слово в вопросе закупок Украиной британских систем вооружения. Внешний государственный долг Украины стремительно вырос с 2014 года, и тенденций к его уменьшению не наблюдается. Объемы кредитных ресурсов, привлеченных на переоснащение силового блока (например, закупка вертолетов Eurocopter за счет госкредита во Франции), теряются на фоне астрономических сумм совокупных внешних обязательств. Однако это не значит, что такие кредиты нужно гасить по остаточному принципу», – пишет издание.

Отмечается, что не так давно Украина попыталась обновить ВМС с привлечением иностранных систем вооружения, но «закончилась эта попытка бесславно».

Автор напоминает о корвете проекта 58250, который планировалось оснастить вооружением НАТО, в том числе двумя комплексами ПКР Exocet MM40 Block3 концерна MBDA.

«Расходы на закупку корабельных вооружений выглядели фантастично: финансирование ВМСУ, как и остальных видов и родов ВСУ, не отличалось щедростью. Несмотря на рост оборонных расходов начиная с 2014 года, украинская армия не может похвастаться обилием новой техники и оружия. А в предыдущее десятилетие планы потратить около 15 млн долл. на оснащение одного корабля звучали еще фантастичнее. В тот период даже не изучались затраты на эксплуатацию западных систем.

Все остановилось на этапе осознания, что при ракетных пусках «в воздух» улетала сразу десятая часть ежегодных расходов на закупку вооружений или около того. Не стрелять нельзя, а стрелять – слишком дорого. Это «прозрение» генералов на публику не выносилось, но именно неподъемная стоимость оснащения дорогим вооружением похоронила в итоге сам проект. А отказаться от западных поставщиков в пользу российских уже тогда не позволял имидж убежденных евроинтеграторов», – указывает газета.

«В течение 2013–2014 годов были закуплены элементы системы вооружения корвета – арткомплексы общей стоимостью 13 млн евро, которые так и не были установлены на недостроенный корабль. А к 2028 году не только корвет может стать миражом из прошлого, но и сама производственная площадка может исчезнуть с лица земли. «Черноморский судостроительный завод», где начиналось строительство корвета, находится в состоянии ликвидации, принято решение о переносе производства на соседний завод «Океан», – говорится в материале.

«Скромные возможности украинского бюджета не позволяют говорить о перспективе тотального перевооружения современными западными образцами, превосходящими, например, российские аналоги. Возможны точечные проекты «парадного» направления – одна или несколько единиц техники, которые можно продемонстрировать на публике и законсервировать до следующего мероприятия. Такие варианты вполне могут быть реализованы по кредитным линиям связанных контрактов. Но это будут единичные случаи, а не целенаправленные изменения», – резюмирует «НГ».