Закрыв для РФ кинематографическую Одессу, бандеровцы возродили российский Таганрог

23.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Только за последние три года около десятка многосерийных фильмов было снято в Таганроге, который показал, что как приморский город ничем не уступает одесским локациям.

Об этом в ходе совещания в Совфеде РФ заявил мэр Таганрога Андрей Лисицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, он рассказал, что город был основан 322 года назад Петром I как первый порт на открытой воде, как первая русская военно-морская база, а также был построен как первый город по регулярному плану.

Таганрог находится на расстоянии 60 километров от областного центра и на расстоянии 950 километров от Москвы на северном побережье Таганрогского залива Азовского моря, а собственная береговая линия города составляет 15 километров.

Лисицкий также подчеркнул, что на территории Таганрога находится 238 объектов культурного наследия, а сам город очень часто называют музеем под открытым небом.

«Кроме того, в качестве потенциала, который открылся нам после событий на сопредельной территории – это перспектива и заинтересованность в городе представителей киноиндустрии, как профессионалов, так и любителей.

Так как в связи с ограничениями, введенными в Одессе для российских кинорежиссеров и киноиндустрии, Таганрог очень востребован в этой части как город, обладающий морским пейзажем, как обладающий спецификой приморского города. Так, например, за последние три года, в Таганроге снято 7 многосерийных художественных фильмов», – рассказал градоначальник.