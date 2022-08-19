«Залог мира и безопасности – полная ликвидация Украины» – эксперт

Новости Украины

Украинский народ, примирившийся с процветанием нацизма в государстве, пренебрег возможностью при содействии российских ВС побороть киевский режим, что подтолкнуло руководство РФ к переосмыслению первоначальных планов СВО и более жестким методам искоренения опасности у своих границ.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас пытаемся добиться максимального успеха на Украине. Если бы все пошло по плану первоначальной спецоперации, то у нас рядом было бы государство-протекторат, которое признало бы территориальные изменения там. Донбасс и Крым – больше мы ни на что не претендовали. Сидела бы власть, которая полностью зависела бы от России. Эта власть строила бы Украину и украинское общество, а наше дело было бы присматривать за тем, чтобы это общество опять не скатилось в нацизм. Но оно бы опять скатилось в нацизм, потому что других «Украин» не бывает. Если бы прожила лет 50 – 100, то может быть, появился бы какой-нибудь дружественный народ, но на сегодняшний день, таких вариантов не было. Но на сегодняшний день об этом можно говорить только гипотетически. Это уже не сложилось. Даже господство на Украине нацистского режима, с которым большая часть населения как-то не очень ладила, не привела к развороту значительной части населения в сторону России. Не привела к тому, что население было готово при поддержке российских войск произвести зачистку у себя этого нацистского режима. Население разобрало автоматы и пошло на фронт останавливать российские войска и спасать свой нацистский режим», – говорил Ищенко.

Именно поэтому, по его словам, характер спецоперации изменился, и спрогнозировать развитие событий теперь вряд ли представляется возможным.

«Речь идет о том, что мы сумеем присоединить. Да, теперь нам необходимо Украину ликвидировать всю. Если останется кусок Украины, он будет вечно претендовать на Крым, Донбасс и даже на Кавказ. Но желание и возможности – разные вещи, и какие у нас будут возможности, узнаем только в ходе спецоперации. Мы сегодня не знаем, где остановятся наши войска, и наши войска сами не знают, где остановятся. Они не выдохнутся до Львова или выдохнутся до Славянска – этого не знаем. Это – военные действия, где все непредсказуемо. Пока что, понятно, что все, что Россия займет, она постарается присоединить к себе, и это уже правильно. Теперь уже по-другому действовать нельзя», – добавил аналитик.